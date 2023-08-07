"Десь вчинили неправильно": полонені білоруси записали звернення до Лукашенка (відео)

Білоруський військовослужбовець, який воював на боці РФ, запропонував обміняти його на когось із політв'язнів. Він звернувся до Лукашенка, його заступників та інших керівників із РБ.

Громадяни Білорусі Максим Зюзюнчик і Андрій Герилович, які воювали на боці ЗС РФ проти України, звернулися до білоруського політика Олександра Лукашенка з проханням обміняти їх на полонених українців. Відеозвернення опубліковано в Telegram-каналі проєкту "Хочу жити".

Згадані білоруси перебувають в українському полоні з осені минулого року.

Військовополонений Максим Зюзюнчик

"Десь ми вчинили неправильно. У нас своя ідеологія, у нашого противника — своя ідеологія. Якщо ми вам потрібні, ми дуже просимо, щоб цей обмін відбувся. І якомога швидше", — звернувся до Лукашенка, його заступників та інших білоруських керівників військовополонений Зюзюнчик.

Військовослужбовець, який перебував у складі окупаційних військ, запропонував обміняти його також і на політв'язнів, для цього порадив зв'язатися з представниками полку ЗСУ ім. Кастуся Калиновського.

"У цій ситуації просто не впасти в бруд, просто забрати своїх, не знаю, наскільки ми свої для вас. Але я сподіваюся, що ви нас заберете, що ви нас не забудете", — сказав він.

Нагадаємо, що російські війська не запускали "Кинджали" з Білорусі під час атаки 5 серпня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також повідомлялося, що під час війни відкрився КПП "Колотилівка-Покровка на кордоні з РФ. Пункти пропуску на кордоні з РФ закриті за рішенням Кабінету міністрів, але громадяни України не можуть бути обмежені в можливості повернутися додому.