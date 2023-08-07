Удар по Покровську: кількість жертв й постраждалих зросла, – МВС (відео)

Окупанти влучили у будівлю, де на першому поверсі у ресторані "Корлеоне" бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт. Загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок російського ракетного удару загинули п'ятеро людей та ще 18 отримали поранення. Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що станом на 21:20 внаслідок першої атаки загинули четверо осіб, а та ще троє цивільних отримали травми.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще четверо рятувальників, восьмеро поліцейських та троє цивільних травмовані.

Згодом посадовець повідомив, що станом на 21:50 кількість травмованих зросла до 31. З них — 19 працівників поліції, п'ятеро рятувальників ДСНС та одна дитина.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Представники екстрених служб розбирають завали.

"Рятуємо людей від російського терору", – зазначив він.

За інформацією Telegram-каналу "Типичный Покровск", окупанти влучили у будівлю, де на першому поверсі розташовувався ресторан "Корлеоне". У закладі часто бувають волонтери та іноземні журналісти, що приїжджають на фронт.

У соцмережах місцеві припустили, що російські загарбники намагалися повторити історію з піцерією "РІО" в Краматорську. Для цього потрібно було влучити прямо у будинок із людьми. Люди вважають, що такий удар був цілеспрямований.

Ракетний удар по Покровську 7 серпня

Російські війська 7 серпня влучили у багатоповерховий будинок у Покровську, що у Донецькій області. Верхні поверхи будівлі фактично знесло. Повилітали майже усі шибки у квартирах. Люди самостійно почали розбирати завали.

Атака на Покровськ: реакція Зеленського

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на ракетний удар по Покровську. Він закликав світ зупинити російський терор. Як зазначив Зеленський, кожен у світу, хто бʼється за свободу України та рятує життя людей повинен зрозуміти, наскільки важливо перемогти російських терористів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракетна атака забрала життя двох людей – чоловіка та жінки.

Нагадаємо, наприкінці червня житель Покровська розповів, як вижив під час ракетного удару РФ. Він пояснив, що у цей момент зайшов у ванну кімнату. Цей його врятувало.