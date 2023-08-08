Військкори РФ приховують удари України по мостах, а ЗСУ наступають на 2 напрямках, — ISW

Російські окупанти применшують наслідки ударів по ключових мостах, щоб не сіяти паніку серед росіян, припускають в Інституті вивчення війни.

ЗС РФ та окупаційні адміністрації на захоплених територіях намагаються пом’якшити наслідки нещодавніх ударів ЗСУ по логістичних вузлах, які з’єднують окупований Крим з окупованою Херсонською областю. Водночас військові блогери РФ взагалі не коментували цю інформацію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 7 серпня.

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк зазначила, що українські удари по мостах через Чонгар і Генічеськ мали на меті попсувати російські плани і стратегії та перешкодити спроможності ЗС РФ доправляти постачання та особовий склад на фронт. Через удари по мостах російські окупанти змушені робити це через Армянськ, який розташований за 80 км від лінії фронту.

Окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що через пошкодження Чонгарського мосту було змінено транспортні маршрути між Херсонською областю та Кримом, зокрема призупинено транспортний рух між Сімферополем та Генічеськом.

"Російські військові блогери зокрема, не коментували наслідки ударів 7 серпня, що ще більше підтверджує попередню оцінку ISW про те, що російські офіційні особи, можливо, наказали російським кореспондентам не давати коментарі щодо українських ударів по російських логістичних вузлах у Криму, щоб уникнути створення паніки всередині інформаційного простору", — дійшли висновку аналітики Інституту.

Тим часом Сили оборони 7 серпня продовжували контрнаступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що бойові дії тривають на південь від Бахмута, а схід України був епіцентром бойових дій минулого тижня.

Президент України Володимир Зеленський визнав в інтерв’ю аргентинському виданню новин La Nacion, що темпи контрнаступальних операцій повільніші, ніж очікувалося, і зазначив, що для перемоги Україні потрібне терпіння. Український лідер також заявив, що Сили оборони перебувають у наступальній фазі операцій і продовжують утримувати ініціативу.

Нагадаємо, що Сили оборони України вже прорвали першу лінію оборони росіян та вийшли на позиції 2-ї лінії оборони ворога поблизу Роботиного, Оріхова та Старомайорського.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розуміють, що Росія на Запоріжжі ненадовго, тож готуються до приходу ЗСУ і активно укріплюють оборону окупованих міст.