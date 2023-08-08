"Невелика паніка": РФ розосередила кораблі в Чорному морі через загрозу атаки дронів (відео)

За словами речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, маневри противника пов'язані з бажанням убезпечити Чорноморський флот. Водночас загроза ракетної атаки для України залишається.

Флот Російської Федерації в Чорному морі почав панічно маневрувати по всій акваторії після атак дронів. У такий спосіб вони намагаються себе убезпечити. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 8 серпня.

За її словами, в останні кілька днів можна спостерігати за тим, що Росія розосередила свої кораблі по всьому Чорному морю. Вони вважають, що подібні маневри можуть їх убезпечити.

"У Чорному морі також панує невелика паніка після певних подій. Вони справді максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпечним для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них — це маневри", — йдеться в повідомленні.

Один із десяти кораблів, які помічені в акваторії Чорного моря, виконує надводну розвідку обстановки в Азовському, а ось ракетоносії завели в пункти базування.

Наразі ситуація стабільна, зазначили в ОК "Південь", але не варто втрачати пильність, адже ракетна загроза залишається.

"Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібне переспорядження. І пам'ятайте, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв прямо з бухт", — додала Наталія Гуменюк.

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Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що ЗС РФ узяли "паузу" в обстрілах України і змінили тактику. Наталія Гуменюк зазначила, що загроза все ж таки залишається, адже противник може завдати точкових ударів по мирних містах України як попередження, щоб "люди не розслаблялися".