Сили оборони утримують зайняті позиції на півдні: ЗС РФ просунулися на Луганщині (карта)

Українські бійці стійко тримають оборону на Куп'янському напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ. На південних рубежах противник стягує резерви, зазнаючи великих втрат під час спроб наступати.

Збройні сили РФ намагалися вести наступальні операції в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, на південному сході від Малої Токмачки та на північ від Роботиного. Усі спроби противника атакувати на цих ділянках фронту були безуспішними. Про це 8 серпня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, окупанти зазнають великих втрат і стягують до проблемних ділянок резерви.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви", — йдеться в повідомленні Military Media Center.

На флангах Бахмутського напрямку ворожі сили намагалися наступати біля Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Там тривають важкі бої — за інформацією Генштабу ЗСУ, загалом протягом доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Там противник завдавав артилерійських ударів по населених пунктах Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області", — повідомили в Генштабі.

Згідно з картами порталу deepstatemap.live, на Куп'янському напрямку за останній тиждень лінія фронту залишилася без змін. Однак що стосується обстановки на північний схід від Сіверська, то російським військам вдалося незначно просунутися в районі Білогорівки.

Карта бойових дій біля Білогорівки. 1 серпня. Джерело: deepstatemap.live Карта бойових дій біля Білогорівки. 7 серпня. Джерело: deepstatemap.live

Раніше ми писали про ситуацію на Сватівському напрямку, де Силам оборони вдалося відкинути противника на південь від Новогорівки, що на Харківщині. Водночас російським військам вдалося фактично взяти під контроль село Новоселівське на Луганщині.