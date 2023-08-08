Більше, потужніше, смертоносніше: США розроблятиме новий тип вибухівки для ракет

Нова суміш хімічних речовин має зробити бомбу вагою 180 кг такою ж потужною, як і 450-кілограмову. Зараз Конгрес та Пентагон обговорюють фінансування проєкту.

Сполучені Штати працюють над новою сумішшю хімічних речовин для ракет та боєприпасів, щоб отримати перевагу в Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Reuters.

США мають мати перевагу у випадку бойових дій в Тихоокеанському регіоні. Для цього Пентагон та Конгрес розглядають можливість збільшити дальність дії деяких видів чинних типів озброєння на 20%. Покращити характеристики планують потужнішим паливом та легшими боєголовками, повідомили два помічники з Конгресу та дві офіційні особи США.

На роботи планують виділити 13 млн доларів на планування, розширення та виробництво хімічних сполук, які приводять в рух ракети або для заміни вибухових речовин у боєголовках.

Зазначається, що попри контроль Сенату демократами, а Палати представників республіканцями, в обидвох партій є загальна згода щодо стримування Китаю.

"На жаль, Пентагон заспокоївся, використовуючи енергетику 1940-х років і нехтуючи сучасною енергетикою, такою як CL-20, яка необхідна для збільшення дальності і летальності наших збройних сил. Кожен фут, на який може пролетіти ракета, віддаляє американського військовослужбовця від небезпеки", — заявив представник США Майк Галлагер.

Що відомо про сполуку CL-20?

Програма Пентагона зі зміною хімічного озброєння створюється з 1980-х років. CL-20 є один з обговорюваніших хімічних сполук. Цей проєкт потенційно зможе збільшити радіус дії приблизно на 20%. Завдяки новим сполукам у CL-20, 400-фунтова бомба (181 кг) матиме таку саму смертоносність, що й нинішня 1000-фунтова бомба (453 кг).

Проте у Центрі енергетичних технологій зазначають, що Китай вже виготовляє CL-20 у промислових масштабах й вбудовує його в системі озброєнь. Наразі CL-20 у США виготовляє Northrop Grumman та Aerojet Rocketdyne. Попри те, що зараз мова йде про виділення 13 млн доларів, у майбутньому мова може йти про мільярди, якщо буде масштабна модернізація та виготовлення нових боєприпасів.

Нагадаємо, 2 серпня ЗМІ писали, що в Україні друкують бомби для ЗСУ на 3D-принтері. Їх використовують на коптерах.

Фокус розбирався, чи вдасться Києву потреби ЗСУ в 155-мм боєприпасах, які планують виготовляти в Україні.