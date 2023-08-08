Організував "бойові" виплати підлеглим: суд заарештував військкома Донеччини

Підозрюваний, за даними слідства, направляв підлеглих нібито для виконання бойових завдань на передову і за це вони отримували "бойові" виплати. Також військком працевлаштовував до ТЦК криміналітет.

У Києві Печерський районний суд заарештував військкома, який незаконно збагачував підлеглих. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що зараз фігурант очолює Донецький обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Суд визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.

Слідством встановлено, що у 2022 році, перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, військком нібито відправив підлеглих до бойової бригади ЗСУ для виконання бойових завдань, але вони не брали участь у боях, натомість отримували "бойові" виплати.

Через таку махінацію держбюджет втратив 981,3 тис. гривень.

Крім цього військком працевлаштував на роботу до ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб вони уникли судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

"Військкому інкримінується перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавської області. Він разом з двома колегами побив до втрати свідомості підлеглого.

Раніше повідомлялося, що в Одесі військком Євген Борисов за час служби "збагатився" на 188 млн гривень. 25 липня суд ухвалив рішення його заарештувати ексвійськкома з правом виходу під заставу в розмірі 150 млн грн.