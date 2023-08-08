"Готові йти на ЄС": Росія використовує "вагнерівців" для зменшення підтримки України, — ЦНС

В межах такої операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці Євгена Пригожина нібито готові здійснити вторгнення до європейских країн.

Росія може використовувати "вагнерівців" для підтримки інформаційної операції по тиску на країни Європи. Таку думку висловили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що поблизу аеродрому Зябровка в Білорусі почали зводити наметове містечко, де планують розмістити близько 1000 найманців. Надалі планується їхнє застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

В підпіллі стверджують, що не виключається застосування найманців для імітації діяльності у межах підтримки інформаційної операції Росії та Білорусі щодо тиску на країни та населення Європи.

"Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали". На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС", — зазначають в ЦНС.

Нагадаємо, що у Білорусь перекинули частину найманців ПВК "Вагнер", які розмістилися близько до кордону з Польщею, Литвою та Латвією.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не захоплюватиме Сувальський коридор.