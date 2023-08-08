Боді-камера поліцейського записала момент повторного ракетного удару в Покровську (відео)

Російська армія вдруге вдарила по центру міста після того, як цивільні вийшли з укриття, щоб допомогти розібрати завали.

У Національній поліції України показали кадри рятувальної операції в Покровську Донецької області після атаки ЗС РФ. Боді-камера парамедика записала повторний ракетний удар. Про це повідомляють правоохоронці.

На записі видно, як парамедик підіймається в зруйновану після обстрілу будівлю, щоб допомогти постраждалим. У цей момент ЗС РФ завдають другого ракетного удару.

Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія атакувала центр Покровська в Донецькій області двома "Іскандерами". Унаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будівлі, заклади харчування, готель. Понад 80 людей дістали поранення. Серед них 39 цивільних, зокрема двоє дітей — 2006 і 2012 року народження, 31 поліціянт, 7 працівників ДСНС і 4 військових.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко також повідомляв, що станом на 11:00 8 серпня було відомо про 7 загиблих, серед них 5 цивільних осіб, 1 рятувальник і 1 військовий.

Відомо, що ЗС РФ завдали другого ракетного удару, коли цивільні вийшли з укриттів, щоб допомогти розібрати завали. За словами військового експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, у цей момент у натовпі, імовірно, був російський інформатор, який передав дані та координати для наступного обстрілу окупантів.

Також повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Покровську загинув заступник начальника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області Андрій Омельченко.

У Покровську тривають аварійно-рятувальні роботи. Спільно з місцевими комунальниками на місці події працюють фахівці Покровського РЕМ, РУП і рятувальники. За попередніми даними представників ДСНС під завалами ніхто не перебуває.

Фокус писав 22 липня, що жителя Покровська Донецької області під час ракетного удару окупантів врятувала ванна кімната. Російська ракета влучила в житловий район міста Покровськ, унаслідок цього поранення дістали чотири місцеві жителі, зокрема й дитина.