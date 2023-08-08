Чорноморський флот більше не почувається в безпеці біля берегів Криму, — ВМС України

За словами спікера військово-морських сил Дмитра Плетенчука, росіяни все частіше відправляють кораблі ближче до міжнародно визнаних кордонів, щоб їх не атакували дрони.

Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації перестали почуватися в безпеці поруч із тимчасово окупованим Кримським півостровом. Про це заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканала "Еспресо" 8 серпня.

За його словами, останні кілька днів фіксується, що російські кораблі тримаються якомога далі від захоплених територій і базуються ближче до північно-східної частини Чорного моря.

"Росіяни вже не почуваються затишно в бухті Севастополя, бо це територія України. В акваторії Чорного моря в російських окупантів є дві морські бази, в тимчасово окупованому Севастополі та в Новоросійську", — йдеться в повідомленні.

Кораблі ставлять поруч із міжнародно визнаними берегами, адже командування чудово усвідомлює, що вони стали однією з головних цілей в акваторії і це для них небезпечно.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк також заявляла, що російські кораблі намагаються маневрувати в Чорному морі, щоб не стати ціллю дронів.

Окупанти почали розосереджувати Чорноморський флот по всій акваторії.

"У Чорному морі також панує невелика паніка після певних подій. Вони справді максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпечним для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них — це маневри", — йдеться в повідомленні.

7 серпня президент України Володимир Зеленський назвав наслідки атак на порти України для РФ. Чорноморський флот може різко перестати існувати, а після обстрілів з боку окупантів, кораблі є цілком законною метою для ЗСУ.