50 танків Leopard 1 відправлять в Україну: їх викупили у Бельгії по 15 тисяч євро, — ЗМІ

Кілька екземплярів техніки перебувають на капітальному ремонті. Після відновлення їх направлять в Україну через Німеччину та Італію.

Невідома країна викупила у бельгійської компанії OIP 50 танків Leopard 1, які відправлять в Україну. Про це повідомляє видання Business Am.

За інформацією журналістів, після капітального ремонту перші екземпляри відправлять в Україну через Німеччину та Італію. Попутно їх оснащуватимуть новими системами озброєння. Інформація про те, яка країна викупила танки, поки що не повідомляється.

Як відомо, бельгійська армія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому. Основною причиною були високі ціни. Щоб заощадити, армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінити її легшою бронетехнікою на шинах. П'ятдесят штук Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.

Однак танки так і не потрапили до списку техніки, яку Бельгія постачає Україні, оскільки уряд країни вважав їх занадто дорогими для введення в дію.

У виданні також зазначають, що Бельгія продала компанії танки "приблизно за ціною одного тільки старого заліза" — за 15 000 євро за штуку, оскільки в армії було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки.

Нагадаємо, наприкінці липня німецький концерн Rheinmetall повідомив, що планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, наданої Німеччиною. Як відомо, Берлін передав Києву танки Type 2A6 Leopard, які необхідно регулярно обслуговувати. А через контрнаступ ЗСУ потреба в ремонті техніки найближчим часом, ймовірно, зросте.

Також 31 липня стало відомо, що у центр обслуговування і ремонту Leopard 2 у Польщі прибули танки з України. Підприємство займається відновленням усіх модифікацій, переданих українській армії Leopard 2A4, 2A6.

Фокус писав 7 серпня, що Вашингтон схвалив постачання в Україну першої партії танків Abrams. Техніка прибуде на початку осені.