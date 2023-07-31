На ремонт з України: у Польщі показали, як відновлюються танки Leopard (фото)

У компанії "Польська збройова група" розповіли, що наразі над проєктом працюють фахівці з Бумар-Лабендах, де запустили танковий хаб.

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До Польщі, в Глівіц, у центр обслуговування і ремонту Leopard 2 прибуло ще більше танків з України. Центр розпочав свою роботу 22 липня. Про це повідомили в компанії "Польська збройова група" у Twitter.

Представники підприємства зазначили, що наразі ними займаються фахівці з Бумар-Лабендах, де розпочав свою роботу танковий хаб.

Що відомо про бронетанковий хаб у Польщі

"Польська збройова група" (Polska Grupa Zbrojeniowa SA) — це польська компанія, яка була заснована Державним казначейством у 2013 році. Вона є одним із найбільших оборонних концернів у Європі. Компанія об'єднує понад 50 компаній і має частки в 32 інших компаніях, діяльність яких охоплює різні галузі, такі як оборона, суднобудування та нові технології.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що центр обслуговування танків Leopard 2, які партнери передали Україні, створять на базі заводу Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA в місті Глівіце.

Підприємство в Глівіце стане новим бронетанковим центром. На заводі ремонтуватимуть усі модифікації, передані українській армії Leopard 2A4, 2A6, а також шведську модернізацію Strv. Також у виданні зазначають, що ЗСУ отримають близько 70 Leopard 2.

26 квітня міністр оборони Польщі заявив, що польський хаб для ремонту танків запрацює вже в травні.

Польський урядовець зазначив, що угоду про створення на території Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 він підписав минулої п'ятниці, 21 квітня, разом з українськими та німецькими колегами в рамках засідання у форматі "Рамштайн". Одним із перших угоду підписав міністр Німеччини, оскільки його країна є виробником танків Leopard.

21 березня на засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони домовилися про створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2.