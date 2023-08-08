Росія, можливо, змогла вирішити проблему, яка стримувала виробництво танків, — ЗМІ

За словами журналістів, є ймовірність, що РФ знайшла спосіб обійти санкції і знову закуповувати західні тепловізори для прицілів танків.

Російська військова промисловість могла вирішити проблему з дефіцитом комплектуючих для виробництва сучасних танків Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М. Про це пише видання Forbes.

Повідомляється, що раніше РФ не вистачало оптики для виробництва танків. Ще до 2014 року "Уралвагонзавод" у Свердловській області та "Омсктрансмаш" у Сибіру випускали танки з прицілами навідника "Сосна-У". Одним із головних компонентів прицілів — тепловізори французької фірми Thales.

Але, як повідомляється, після введення санкцій РФ втратила можливість купувати французькі тепловізори. Тому Москві довелося діставати з консервації старі танки Т-62, Т-72 і Т-80, щоб встановлювати на них приціли 1ПН96МТ-02 1970-х років виробництва.

Однак, як зазначили журналісти, у мережі з'явилися дані, що із заводу "Омсктрансмаш" виїхав ешелон танків Т-80БВМ-30 з новими прицілами "Сосна-У". Щоправда, передбачається, що це може бути інша оптична система ПНМ-Т, заснована на російських комплектуючих.

Видання зазначило, що є ймовірність, що РФ знайшла спосіб обійти санкції і знову закуповувати західні тепловізори для прицілів танків.

"У будь-якому разі очевидно, що російська промисловість зараз постачає нові танки із сучасною оптикою", — сказано в матеріалі.

Як припустили у виданні, ці запаси теж можуть закінчитися. Тоді РФ знову доведеться діставати зі сховищ старі танки, які не можуть вести вогонь на далекій відстані.

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