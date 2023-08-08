Lockheed Martin завершила перевірку всіх систем кінетичного перехоплювача нового покоління NGI

Система протиракетної оборони нового покоління зможуть вражати не тільки балістичні цілі, а й засікати та знищувати аеродинамічні гіперзвукові об'єкти.

Компанія Lockheed Martin успішно провела валідацію проєктів усіх елементів перехоплювача наступного покоління — Next Generation Interceptor (NGI) в Агентстві протиракетної оборони США. Провівши серію успішних і своєчасних експертиз усіх основних підсистем NGI, компанія продемонструвала, що їй вдалося досягти "зрілості конструкції та знизити ризик для критично важливих технологій". Про це 8 серпня повідомили оглядачі Army Recognition.

NGI — це майбутнє системи протиракетної оборони наземного базування, призначені для захисту від загроз міжконтинентальних балістичних ракет. Як розповіла віцепрезидентка з NGI компанії Lockheed Martin Сара Рівз, компанія швидко просувається вперед у розробці рішення NGI з випередженням графіка.

"Під час цих випробувань ми застосовували сучасний і прозорий підхід, використовуючи передові засоби цифрового проєктування і моделювання", — зазначила вона.

Проєкт NGI — це фактично глибока модернізація стратегічної протиракетної оборони США. Розроблення перспективної ракети-перехоплювача розпочалися 2021 року, і в майбутньому нове озброєння має замінити застарілі ракети наземних протиракетних комплексів (GBI).

І якщо більш ранні комплекси оснащені кінетичними перехоплювачами Exo-atmospheric Kill Vehicle (ЕKV) виробництва компанії Raytheon, то в новій розробці використовують перехоплювач RKV Redesigned Kill Vehicle, який, окрім балістичних цілей, зможе засікати й вражати аеродинамічні гіперзвукові об'єкти.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems оголосила, що вже три роки працюють над комплексом, здатним збивати гіперзвукові ракети. Йдеться про комплекс ПРО SkySonic, який, за словами розробників, зможе уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю 12250 км на годину.