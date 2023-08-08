У Маріуполі місцеві жителі почали "задихатися": що сталося

До початку повномасштабного вторгнення близько 20% маріупольців мали алергію на небезпечну рослину — амброзію. В окупованому місті комунальники не знищують рослини, які викликають алергії, розповіли в мерії.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області люди почали жалітися на те, що вони "задихаються" через небезпечну рослину, яка розростається містом. Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради в Telegram.

Таким чином Маріуполем поширюється небезпечна рослина — амброзія, яка викликає алергічні реакції.

"Назад у часі: "Амброзія в людський ріст, люди задихаються!" — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що за повідомленням місцевих жителів, комунальні служби міста не зрізають бур'ян, серед якого є й амброзія, на яку є алергія в містян. Зокрема, на 17 мікрорайоні біля школи №52 рослини вже майже людського зросту. Своєю чергою місцеві служби ніяк не реагують на скарги жителів про те, що вони "задихаються".

У міській раді розповіли, що близько 20% маріупольців мали алергію на амброзію та інші рослини до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Містяни перебували під наглядом сімейних лікарів або алергологів. Крім цього, комунальні служби знищували алергічні рослини у всіх районах міста.

"Наразі в окупації отримати професійний медичний супровід – справжня проблема. Тож люди можуть отримати ускладнення через алергію", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі окупанти почали роздавати гуманітарну допомогу на тому місці, де рік тому складували тіла загиблих місцевих жителів. Мова йде про місцевий супермаркет.

4 серпня стало відомо, що російські "даішники" та колаборанти почали масово штрафувати людей за проїзд на зелену стрілку світлофора в Маріуполі. Натомість демонтувати світлофори нелегітимна адміністрація не дозволяє.