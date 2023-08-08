Коригував атаки РФ: експосадовець "Беркута" отримав тюремний строк, — СБУ (фото)

Тюремні строки отримали четверо коригувальників росіян. Одному з них призначили 9 років тюрми, іншим трьом — по 8.

Чотири ворожі інформатори, які корегували повітряні атаки Російської Федерації по українських містах, отримали тюремні строки. Серед ув'язнених умов колишній посадовець "Беркута". Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"За матеріалами СБУ, суд призначив одному зі зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом — 8 років", — йшлося в повідомленні.

Таким чином колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" передавав своїй дочці, яка перебуває у тимчасово окупованому Криму, локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка Донецької області.

Тоді як у Києві тренерка однієї зі столичних шкіл бойових мистецтв з початку повномасштабного вторгнення публікувала на проросійських Telegram-каналах фотознімки позицій ЗСУ на території міста. У результаті з нею зв'язався представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь РФ. Ворог дав їй завдання відстежувати місця базування захисників Києва. Своєю чергою вона не лише розповідала про дислокацію українських бійців, але й описувала їхню форму та шеврони. Також жінка повідомляла ворогу координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

На Донеччині мешканця Краматорська, який працював на одному з місцевих заводів, засудили до 9 років тюрми. Він коригував російські ракети по маршрутах пересування важкої бронетехніки ЗСУ, зокрема іноземного виробництва. З ворогом він спілкування через закритий час в одному з месенджерів.

У Харкові засудили до 8 років позбавлення волі інформатора, який коригував ракетні удари через своїх знайомих із РФ по обласному центру.

"Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави", — додали в СБУ.

Нагадаємо, 8 серпня Фокус писав, що двоє мешканців Одеси поширювали інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони на території регіону. Обом фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення.

7 серпня стало відомо про затримання працівника однієї з місцевих залізничних станцій у Харкові. Він інформував ворога про маршрути переміщення ешелонів з військовою технікою ЗСУ.