Буданов із делегацією з'їздив до Болгарії на переговори: що відомо про візит глави ГУР (фото)

Під час візиту українська делегація зустрілася з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим та директором болгарської Служби військової розвідки бригадним генералом Венеліном Венєвим. Під час візиту порушили питання щодо сайту "Миротворець".

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов на чолі делегації здійснив офіційний візит до Болгарії. Про це повідомило БГНЕС.

Зокрема, українська делегація зустрілася з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим та директором болгарської Служби військової розвідки бригадним генералом Венеліном Венєвим.

Зазначили, що під час переговорів українська та болгарська сторони обговорили стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи подальшого розвитку та інші теми, які викликали взаємний інтерес. Своєю чергою під час візиту Буданова Болгарія порушила питання щодо сайту "Миротворець".

Додали, що зустріч двох сторін була високо оцінена, зокрема було підкреслено продуктивність переговорів та висловлено задоволення рівнем двостороннього співробітництва.

У виданні не зазначили, коли відбулася зустріч української та болгарської сторони, проте 5 серпня болгарський телеканал bTV опублікував інтерв’ю з очільником ГУР Міноборони, зокрема Буданов розповів про контрнаступ ЗСУ, відновлення експорту українського зерна. Також він подякував Болгарії за допомогу у війні проти Росії.

Чому Болгарія порушила питання щодо сайту "Миротворець"

"Миротворець" — український сайт, на якому публікують персональні дані людей, які вважаються, на думку авторів сайту, ворогами України. Сайт створив у 2014 році український політик та активіст Георгій Тука. Джерелом інформації для "Миротворця" є насамперед загальнодоступні матеріали з інтернету та друкованих видань. Також береться до уваги інформація, яку приватні особи надають на умовах конфіденційності. Проте "Миротворець" не використовує інформацію, яка міститься в анонімних зверненнях.

За повідомленням болгарського МЗС, 20 липня міністрка закордонних справ Болгарії Марія Габріель провела телефонну розмову з послом України Олесею Ілащук щодо інтернет-порталу "Миротворець", зокрема болгарську сторону занепокоїла інформація про включення громадян Болгарії до баз даних з особами, які визнані ворогами України.

Проте посол України запевнила, що "діяльність громадської організації "Миротворець" жодним чином не пов’язана з роботою державних установ України і не відображає офіційної політики Української держави". Вона зазначила, що "Миротворець" — це громадська організація, а сайт має лише інформаційний характер. Також під час розмови досягнули згоди, що справа повинна бути вирішена між компетентними органами обох країн.

Також 4 серпня стало відомо про те, що уряд Болгарії схвалив постачання майже сотні бронетранспортерів в Україну. Зокрема, гадання бронетехніки було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.