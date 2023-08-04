Майже сотня БТР: уряд Болгарії схвалив постачання військової техніки Україні

За даними видання, надання бронетехніки було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

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У п'ятницю, 4 серпня, стало відомо про те, що уряд Болгарії схвалив постачання в Україну майже сотні бронетранспортерів. Про це повідомляє видання"24 Години".

Згідно з останніми оновленнями, МВС Болгарії та Міністерство оборони України погодили проєкт угоди про безоплатне постачання бронетранспортної техніки.

Очікується, що міністр внутрішніх справ Калин Стоянов проводитиме переговори і підписуватиме цю угоду з українською стороною.

Надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Нагадуємо, днями уряд США оголосив про нову партію військової допомоги, яку отримає Україна. Цього разу йшлося про допомогу у двох частинах: окремо — про військове спорядження та техніку, окремо — про боєприпаси різного типу.

Раніше стало відомо, що ЗСУ таки отримають від армії США касетні боєприпаси. Експерти стверджують, що цей вид зброї допоможе прискорити наступальні дії Сил оборони.

Україна у зв'язку зі стурбованістю щодо касетних снарядів заявила, що фіксуватиме всі випадки їхнього застосування: після перемоги так буде легше знешкодити вибухівку, яка не здетонувала.