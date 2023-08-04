Почти сотня БТР: правительство Болгарии одобрило поставку военной техники Украине

По данным издания, предоставление бронетехники было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.

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В пятницу, 4 августа, стало известно о том, что правительство Болгарии одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров. Об этом сообщает издание "24 Часа".

Согласно последним обновлениям, МВД Болгарии и Министерство обороны Украины согласовали проект соглашения о бесплатной поставке бронетранспортной техники.

Ожидается, что министр внутренних дел Калин Стоянов будет проводить переговоры и подписывать данное соглашение с украинской стороной.

Предоставление бронетехники, которая не используется МВД, было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.

Напоминаем, на днях правительство США объявило о новой партии военной помощи, которую получит Украина. На этот раз речь шла о помощи в двух частях: отдельно — о военном снаряжении и технике, отдельно — о боеприпасах различного типа.

Ранее стало известно, что ВСУ таки получат от армии США кассетные боеприпасы. Эксперты утверждают, что этот вид оружия поможет ускорить наступательные действия Сил обороны.

Украина в связи с обеспокоенностью относительно кассетных снарядов заявила, что будет фиксировать все случаи их применения: после победы так будет легче обезвредить взрывчатку, которая не сдетонировала.