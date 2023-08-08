На території монастиря впав дрон-камікадзе, – губернатор Курської області РФ (фото, мапа)

Внаслідок падіння безпілотника наче легкі осколкові поранення передпліччя і руки отримала дитина.

Дрон, який нібито летів з території України, впав у прикордонному монастирі. Про це 8 серпня повідомив у Telegram губернатор Курської області Росії Роман Старовойт.

Він зазначив, що уламки об'єкта знайшли поблизу Горнальського Свято-Миколаївського монастиря в Суджанському районі. З його слів, впав дрон-камікадзе.

Також наче внаслідок інциденту постраждала дитина. Їй були завдані легкі осколкові поранення передпліччя і руки. Медики, як йдеться з його повідомлення, відвезли постраждалого до центральної районної лікарні, де надають необхідну допомогу.

нібито уламки дрона Фото: Роман Старовойт/Telegram

Старовойт звернув увагу на повідомлення інших джерел. Російський чиновник закликав не поширювати іншу інформацію, яка є в деяких федеральних телеграм-каналах, оскільки не відповідає дійсності.

вирва на території Горнальського Свято-Миколаївського монастиря Фото: Роман Старовойт/Telegram

Горнальський Свято-Миколаївський Білогірський монастир розташований у Курській області Росії. Він функціонує за кілька сотень метрів від кордону з Україною, а саме — Сумською областю.

Фото: Google Maps

Ситуація на Слобожанщині від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті від 8 серпня Генеральний штаб зазначив, що на Слобожанському та Сіверському напрямках російські війська завдали авіаційних ударів. Артилерія ворога обстріляла населені пункти Атинське, Степок Сумської області, а також Стрілеча, Пильна, Гатище на Харківщині.

На Сіверському напрямку противник застосував авіацію в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Володимирівка, Синьківка, Ясна Поляна.

Нагадаємо, 5 липня Бєлгородська і Курська область РФ потрапили під інтенсивний обстріл. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град", пошкоджено 8 будинків, 5 машин і ЛЕП. У Курській області нібито влучили в місцеву школу.