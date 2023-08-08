Щоб знайти невірних генералів: бунт Пригожина був спецоперацією для Путіна, — Данілов (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вже є розуміння того, скільки генералів, які були відсторонені від виконання своїх обов'язків. Деякі з них уже перебувають за ґратами.

Військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був спланованою спецоперацією, яку погодили з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до Путіна і його оточення", — сказав він.

За його словами, вже є розуміння того, скільки генералів, які були відсторонені від виконання своїх обов'язків. Деякі з них уже перебувають за ґратами.

Також Данілов зазначив, що світу варто було раніше звернути увагу на ПВК "Вагнер". Так, вони вже багато років займаються терористичною діяльністю в країнах Африки. Що стосується в Росії, то напруженість там буде наростати. Ба більше, взимку цього року може дійти до основного загострення, оскільки багато людей розуміють, куди Росію завів режим Володимира Путіна.

Секретар РНБО також зазначив, що в РФ може статися новий бунт, але його треба дочекатися.

"Там можуть з'явитися несподівані особистості, яких дуже швидко підтримає народ", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що в ЦНС повідомили, що Росія використовує "вагнерівців" для зменшення підтримки України. У рамках такої операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" і вкидання в інформаційне поле наративів, що найманці Євгена Пригожина нібито готові здійснити вторгнення в європейські країни.

Також розвідка Великої Британії повідомила, що Путін озброює Росгвардію після заколоту "вагнерівців". У британському Міноборони вважають, що Кремль має намір зміцнити Росгвардію важким озброєнням, щоб забезпечити безпеку путінського режиму від внутрішніх загроз, таких як військовий заколот ПВК "Вагнер".