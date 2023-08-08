Битва анімацій: воїн ЗСУ з української землі "відправив" матрьошку руйнувати Кремль (відео)

Російську матрьошку повернули "в рідні болота", де вона продемонструвала, яке майбутнє чекає РФ та її народ.

В Україні відповіли на недолуге відео, на якому російська матрьошка збиває тризуб зі щита "Батьківщини-мати" у Києві, створивши новий ролик із руйнацією Кремля. Алекс Сторожук, автор роботи з ніком dude.rec, опублікував результат в Instagram.

Фахівець по візуальних ефектах професійно відповів. На відео матрьошку з вільної української землі воїн ЗСУ відкидає у бік Кремля. Згодом вона приносить у країну-терористку неабияку "бавовну".

"Що тут скажеш, повертаємо в рідні болота", – йдеться у його дописі.

Реакція росіян на тризуб на "Батьківщині-матері" у Києві

В Росії різко сприйняли зміни на монументі. У відповідь на встановлення українського тризуба на "Батьківщині-матері" у терористичній державі опублікували безглузде відео.

Громадяни РФ поширили у соцмережах відео, де "матрьошка" атакує український тризуб на монументі "Батьківщина-мати". Після цього удару на щиті з'являється герб СРСР.

Декомунізація "Батьківщини-мати": встановлення українського тризубу

У Києві 1 серпня завершили демонтаж герба Радянського Союзу з монумента "Батьківщини-мати". Комуністичний символ мають намір залишити в музеї.

Фахівці 5 серпня розпочали встановлення тризуба. Герб України підняли на 24 метри, але згодом у зв'язку з погодними умовами відповідні роботи перенесли на 6 серпня. У Мінкульті зазначали, що символ є досить громіздким, адже має розмір 4,5 на 7,5 метра та важить 450 кілограмів.

На щит монумента "Батьківщина-мати" встановили український герб 6 серпня. Остаточні роботи планують завершити до 24 серпня — Дня незалежності України.

Нагадаємо, 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" знайшли ще один символ СРСР. Журналіст Олександр Войт звернув увагу на те, що меч у руці пам'ятника прикрашають зірки. Українці дискутують щодо того, чи потрібно їх демонтувати.