ЗСУ мають перевагу в далекобійній артилерії і точності нанесення ударів — Генштаб Естонії

На думку полковника Марта Вендла, українці здатні використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни. Якщо їм вдасться виявити проломи в обороні, то зможуть здійснити прорив.

Заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла 7 серпня в ефірі "Ukraina Stuudio" заявив, що українські війська мають перевагу перед російськими в далекобійній артилерії і точності нанесення ударів, оскільки вони можуть краще використовувати наявні засоби завдяки хорошій бойовій розвідці, повідомляє ERR.

Вендла зазначив, що минулого тижня Україна продемонструвала свою здатність загрожувати російському флоту з великих відстаней за допомогою безпілотників.

"І те, що на відстані 700 км Росія не може захистити власний десантний корабель, є досить показовим фактом", — сказав Вендла. За його словами, це означає, що здатності Російської Федерації захищати свою інфраструктуру на Чорному морі завдано досить сильного удару.

Також заступник начальника Генштабу Естонії зазначив, що на лінії фронту ЗСУ не домоглися серйозного прориву. Просування українських військ ускладнюється різноплановістю лінії фронту — театр військових дій має протяжність понад 1000 км, то він досить різноплановий. Армія РФ на певних ділянках фронту побудувала оборонні споруди з глибоких ровів і різноманітних мінних полів, траншей, артилерійських позицій і резервних районів, що перешкоджає прориву українських військ.

Полковник вважає, що невеликі зрушення в просуванні ЗСУ є, але першу лінію оборони російських військових вони ще не прорвали.

"Це робиться на дуже великій території, тому що мета України — витратити [сили противника] і привернути увагу на різних напрямках. Але і Росія намагається робити те ж саме... На півночі спостерігається велика активність Росії, щоб спробувати зв'язати війська і запобігти накопиченню резервів на півдні для розвитку можливого прориву", — пояснив Вендла.

На його думку, Україна має певну перевагу в далекобійній артилерії та точності нанесення ударів. Українські військові здатні використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни.

"Важливо зазначити, що бойова розвідка (українців — ред.) перебуває у відносно хорошому стані, що дає змогу максимально ефективно використовувати війська. Тому всі ці удари в глибину слугують тій самій меті й ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації", — сказав полковник.

На його думку, до настання зими Україна може просунутися вперед, але наскільки — залежить від дій Росії, чиї кроки не передбачувані.

"Але зрозуміло, адже 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, тож Україна, якщо їй вдасться виявити проломи в обороні, будучи краще навченою тактиці дій малих підрозділів, а також маючи більш точну вогневу міць і кращу розвідувальну інформацію, безумовно, має шанс", — сказав Вендла.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що українські бійці зайшли на першу лінію оборони ворога. За словами Сергія Кузьміна, українських бійців уповільнюють мінні поля та інженерні загородження ворога. Також ЗСУ не вистачає авіації.

Окрім цього, 8 серпня заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що ворог почав застосовувати резерви з другої лінії оборони прози ЗСУ на південному напрямку.