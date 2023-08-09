"Потрібен ядерний заряд": пропагандисти РФ назвали марними авіаудари по аеродромах України (фото)

Окупанти атакою по аеродрому у Старокостянтинові нібито намагалися поцілити в місце стоянки літаків Су-24М, які здатні стріляти ракетами Storm Shadow і Scalp, але дарма витратили мільйони доларів.

Масштабний авіаудар російських військ, який відбувся 5 серпня, виявися неефектними та безглуздим, а для руйнування необхідні "кілотонни авіабомб або ядерний заряд". Такі висновки зробили російські Telegram-каналы, зокрема "Военный осведомитель".

Загарбники опублікували нібито фото аеродрому у Старокостянтинові. Летовище могли атакувати приблизно 70 дронів. Також окупанти зробили понад три залпи ракет із десятка ракетоносців Ту-95, які не дали їм ніякого результату.

За їхніми оцінками, вартість такого удару становить сотні мільйони доларів. Як інформує Telegram-канал Moscow times, загарбники наче намагалися уразити дві цілі: ангар невідомого призначення, який стояв окремо, і місце стоянки літака Су-24М, який розбирали на запчастини.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Мета у російських окупантів, як стверджують журналісти, була зовсім інша, адже вони прагнули атакувати десятки українських літаків Су-24М, які здатні завдавати ударів далекобійними ракетами Storm Shadow і Scalp.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Пропагандисти визнали вкрай низький ефект від ударів. Відбулися нібито два влучання в ангар і стоянку літаків, а також руйнування в районі сховища пального, а "збиток від удару має обмежений характер", тому, на їхню думку, потрібні "кілотонни авіабомб або зовсім ядерний заряд".

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Окупанти поскаржилися, що така атака ніяк не подіяла на здатність ЗСУ завдавати ударів, адже наступного дня українські війська атакували далекобійними ракетами Чонгарський та Генічеський мости у Криму, що зупинило виїзд транспорту.

За інформацією журналу Bild, на українській авіабазі встановлені ППО Patriot і Iris-T. Літаки між аеродромами нібито постійно курсують. Для цього Україна відновила всі авіабази радянських часів і використовує нові таємні злітно-посадкові смуги на автомагістралях, які були перетворені на злітно-посадкові смуги.

Нагадаємо, 7 серпня підполковник ЗСУ оцінив рівень ППО на Київщині. Зі слів неназваного військового, боєприпаси для захисту від ракетних обстрілів закінчуються, а ця зима може стати важчою за попередню.