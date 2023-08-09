"Потрібен ядерний заряд": пропагандисти РФ назвали марними авіаудари по аеродромах України (фото)
Окупанти атакою по аеродрому у Старокостянтинові нібито намагалися поцілити в місце стоянки літаків Су-24М, які здатні стріляти ракетами Storm Shadow і Scalp, але дарма витратили мільйони доларів.
Масштабний авіаудар російських військ, який відбувся 5 серпня, виявися неефектними та безглуздим, а для руйнування необхідні "кілотонни авіабомб або ядерний заряд". Такі висновки зробили російські Telegram-каналы, зокрема "Военный осведомитель".
Загарбники опублікували нібито фото аеродрому у Старокостянтинові. Летовище могли атакувати приблизно 70 дронів. Також окупанти зробили понад три залпи ракет із десятка ракетоносців Ту-95, які не дали їм ніякого результату.
За їхніми оцінками, вартість такого удару становить сотні мільйони доларів. Як інформує Telegram-канал Moscow times, загарбники наче намагалися уразити дві цілі: ангар невідомого призначення, який стояв окремо, і місце стоянки літака Су-24М, який розбирали на запчастини.
Мета у російських окупантів, як стверджують журналісти, була зовсім інша, адже вони прагнули атакувати десятки українських літаків Су-24М, які здатні завдавати ударів далекобійними ракетами Storm Shadow і Scalp.
Пропагандисти визнали вкрай низький ефект від ударів. Відбулися нібито два влучання в ангар і стоянку літаків, а також руйнування в районі сховища пального, а "збиток від удару має обмежений характер", тому, на їхню думку, потрібні "кілотонни авіабомб або зовсім ядерний заряд".
Окупанти поскаржилися, що така атака ніяк не подіяла на здатність ЗСУ завдавати ударів, адже наступного дня українські війська атакували далекобійними ракетами Чонгарський та Генічеський мости у Криму, що зупинило виїзд транспорту.
За інформацією журналу Bild, на українській авіабазі встановлені ППО Patriot і Iris-T. Літаки між аеродромами нібито постійно курсують. Для цього Україна відновила всі авіабази радянських часів і використовує нові таємні злітно-посадкові смуги на автомагістралях, які були перетворені на злітно-посадкові смуги.
Нагадаємо, 7 серпня підполковник ЗСУ оцінив рівень ППО на Київщині. Зі слів неназваного військового, боєприпаси для захисту від ракетних обстрілів закінчуються, а ця зима може стати важчою за попередню.