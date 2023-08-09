"Нужен ядерный заряд": пропагандисты РФ назвали бесполезными авиаудары по аэродромам Украины (фото)
Оккупанты атакой по аэродрому в Староконстантинове якобы пытались попасть в место стоянки самолетов Су-24М, которые способны стрелять ракетами Storm Shadow и Scalp, но зря потратили миллионы долларов.
Масштабный авиаудар российских войск, который состоялся 5 августа, оказался неэффектным и бессмысленным, а для разрушения необходимы "килотонны авиабомб или ядерный заряд". Такие выводы сделали российские Telegram-каналы, в частности "Военный осведомитель".
Захватчики опубликовали якобы фото аэродрома в Староконстантинове. Аэродром могли атаковать примерно 70 дронов. Также оккупанты сделали более трех залпов ракет из десятка ракетоносцев Ту-95, которые не дали им никакого результата.
По их оценкам, стоимость такого удара составляет сотни миллионов долларов. Как информирует Telegram-канал Moscow times, захватчики как будто пытались поразить две цели: ангар неизвестного назначения, находившийся отдельно, и место стоянки самолета Су-24М, который разбирали на запчасти.
Цель у российских оккупантов, как утверждают журналисты, была совсем другая, ведь они стремились атаковать десятки украинских самолетов Су-24М, которые способны наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow и Scalp.
Пропагандисты признали крайне низкий эффект от ударов. Произошли якобы два попадания в ангар и стоянку самолетов, а также разрушения в районе хранилища горючего, а "ущерб от удара имеет ограниченный характер", поэтому, по их мнению, нужны "килотонны авиабомб или вовсе ядерный заряд".
Оккупанты пожаловались, что такая атака никак не подействовала на способность ВСУ наносить удары, ведь на следующий день украинские войска атаковали дальнобойными ракетами Чонгарский и Генический мосты в Крыму, что остановило выезд транспорта.
По информации журнала Bild, на украинской авиабазе установлены ПВО Patriot и Iris-T. Самолеты между аэродромами якобы постоянно курсируют. Для этого Украина восстановила все авиабазы советских времен и использует новые тайные взлетно-посадочные полосы на автомагистралях, которые были превращены во взлетно-посадочные полосы.
Напомним, 7 августа подполковник ВСУ оценил уровень ПВО на Киевщине. По словам неназванного военного, боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов заканчиваются, а эта зима может стать тяжелее предыдущей.