"Самая мощная в мире": подполковник ВСУ оценил уровень ПВО в Киевской области

По словам неназванного военного, боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов заканчиваются, а эта зима может стать тяжелее предыдущей.

Related video

Сейчас вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире. Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины, информирует The Times.

По его словам, сейчас воздушное пространство защищают различные системы. На вооружении есть Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 и другие комплексы.

"Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно", — сказал он.

Несмотря на наличие мощной ПВО, военный отметил, что Украина должна и в дальнейшем совершенствовать свою защиту от вражеских атак. По словам военного, боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов, заканчиваются, а эта зима может стать тяжелее предыдущей.

"Нельзя планировать войну с ежегодным производством 150-160 ракет Patriot", — пояснил украинский защитник.

Он отметил, что в середине октября можно ожидать новых атак по энергетической инфраструктуре государства. Решительность врага по применению у него всех имеющихся средств не стоит исключать.

ПВО Украины: какие системы способны усилить защиту

Радар Kronos усилит системы ПВО, как сообщил портал EDR, может поступить на вооружение ВСУ. Kronos Grand Mobile HP обнаруживает угрозы в радиусе 300 км и устойчив к средствам РЭБ. Их планируют установить на комплексы SAMP/T NG.

Также 7 августа в ВСУ рассказали, как Украине необходимо усилить систему ПВО. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, украинским защитникам пока нерационально использовать против "шахедов" большие системы противовоздушной обороны. Для уничтожения ударных дронов нужны другие средства.

Напомним, 6 августа в Луганской области нацгвардеец сбил два дрона в свой день рождения и спас собратьев. Украинский защитник быстро среагировал на появление вражеских дронов и ликвидировал угрозу, применив пулемет.