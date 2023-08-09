Українські Су-24 стали кошмаром для російського військового керівництва, — ЗМІ

За словами італійського військового експерта Томаса Тейнера, Росія запускає 90 відсотків своїх крилатих і балістичних ракет по базі, на якій, імовірно, розміщені українські військові літаки.

Протягом останніх кількох тижнів Силам оборони України неодноразово вдавалося вражати цілі на окупованих Російською Федерацією територіях. Про це пише швейцарська газета Blick 8 серпня.

У публікації йдеться про те, що успішні удари українських військових переважно здійснюються ракетами великої дальності Storm Shadow і Scalp, однак західні засоби ураження не є основною причиною руйнувань, завданих ключовим логістичним вузлам ЗС РФ.

Автори статті зазначили, що "кошмаром" для російського військового керівництва стали модернізовані українські бомбардувальники Су-24.

Так, протягом кількох тижнів ЗС РФ атакували бази ЗС ЗСУ на заході України, де, на їхню думку, базуються винищувачі Су-24. Зокрема, йдеться про авіабазу в Старокостянтинові.

На думку італійського військового експерта Томаса Тейнера, згадана тактика ЗС РФ є не надто вдалою.

"Росія запускає 90 відсотків своїх крилатих і балістичних ракет по базі, на якій розміщені ці літаки. І все ж Росія знову і знову зазнає невдачі", — зазначив Тейнер.

Нагадаємо, 8 серпня постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що після того, як Україна отримає у свій арсенал сучасні винищувачі F-16, партнери можуть надати ЗСУ й інші літаки.

Раніше, 19 серпня, посол України в Польщі Василь Зварич сказав, що не виключає передачі Україні близько 20 літаків МіГ-29. За словами дипломата, це може статися після поповнення власного парку військовими літаками, зокрема FA-50.