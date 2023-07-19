"Решту, що залишились": посол розповів, скільки МіГ-29 Україна ще може отримати від Польщі

Варшава була дуже активною у формуванні авіаційної коаліції й залишається у топі країн, які допомагають Україні, наголосив посол Зварич.

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Посол України у Польщі Василь Зварич не виключає, що Україна може отримати від Польщі близько 20 літаків МіГ-29. Про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту — близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", — заявив Зварич.

Посол припустив, що все це може статися після поповнення власного парку військовими літаками, зокрема FA-50. Цей процес вже розпочався.

Він зауважив, що Польща зараз є серед 11-ти країн, які оголосили про готовність тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.

"Загальні тренування в рамках коаліції держав мають розпочатися у серпні. Ми перебуваємо у стадії узгодження з польською стороною щодо того, коли саме, в якій кількості і яким чином реалізовуватимуться ці домовленості по тренуванню українських пілотів в Польщі", — пояснив Василь Зварич.

За його словами, польські гаубиці Krab "реально змінили ситуацію на фронті".

"Ми потребуємо якомога більше такої зброї і дуже вдячні Польщі за те, що вчасно її отримали, і вона виконує завдання на полі бою. Ми також вдячні за ПЗРК Piorun, БТРи Rosomak, польські дрони, а також боєприпаси різних калібрів. Ця зброя нам вкрай потрібна", — наголосив посол України в РП.

Україна і Польща тісно співпрацюють у воєнній галузі. За інформацією Зварича, наразі узгоджуються умови контракту між Києвом і Варшавою щодо виробництва боєприпасів, які буде передано для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, 18 липня у Польщі назвала найкращий метод стримування найманців РФ. Присутність корпуса Сухопутних військ США дуже важлива, особливо в контексті ситуації на східному кордоні Польщі, заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Раніше, 9 липня Фокус писав, що Польща таємно віддала Україні 10 радянських вертольотів. Повітряним силам України не вистачає переваги в повітрі під час контрнаступу, і Польща нещодавно передала Києву приблизно 10 радянських вертольотів Мі-24.