Китай не зацікавлений у партнерстві з РФ, як того хоче Кремль, — ISW

Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план щодо російсько-української війни.

У Китаю та в Росії все більше розходяться думки стосовно війни і Україні, а нещодавно зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з китайським колегою Ван Ї лише підтвердила подібні прогнози. Такої думки дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

Вони зазначають, що у МЗС Росії та Китаю по-різному відобразили розмову Лаврова і Вана Ї. У російському МЗС повідомили, що міністри "торкнулися низки "гарячих" регіональних тем, включаючи українську кризу", а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" щодо війни.

"Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, як того хоче Кремль", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Китай запевнив Росію про свою "неупереджену" позицію щодо російсько-української війни". У МЗС Китаю наголосили, що вони залишаються "добрими друзями та партнерами" з РФ.

Раніше повідомлялося, що саміт у Джидді показав посилення розбіжностей Китаю з РФ щодо війни в Україні. Китайські дипломати були "конструктивні" і прагнули продемонструвати, що Китай — це не Росія.