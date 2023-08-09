"Систематично хтось вибухає": окупанти вирішили освятити "Азовсталь" у Маріуполі

За словами радника мера Петра Андрющенка, росіяни вирішили провести хресний хід, щоб нібито легше було розмінувати територію заводу.

Російські окупанти вирішили освятити територію тимчасово захопленого заводу "Азовсталь" у Маріуполі, щоб "вигнати звідти демонів". Про це розповів радник мера Петро Андрюшенко в коментарі журналістам "24 каналу" 9 серпня.

За його словами, українські військові настільки налякали росіян під час битви за Маріуполь навесні минулого року, що вони шукають нові способи, щоб знайти спокій. Територію заводу вирiшили освятити і провести хресний хід, щоб "вигнати звідти демонів".

"Минулого року притягли якихось попів і водили хресні ходи навколо "Азовсталі" — "виганяли демонів" звідти. Тому там нібито можна спокійно перебувати", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що росіяни також намагаються розмінувати територію заводу і відправляють туди проросійських бойовиків "Л/ДНР", щоб не використовувати громадян своєї країни. Петро Андрющенко зазначив, що вони для РФ є не більше, ніж витратним матеріалом.

"Росіяни розміновують [меткомбінат "Азовсталь", — ред.] — там досі систематично хтось вибухає. Там, де розмінували, ріжуть на метал", — додав Петро Андрющенко.

А ось від глобального облаштування території противник поки що вирішив відмовитися. Там розташований вертолітний майданчик, куди час від часу сідають повітряні судна, але через регулярні вибухи постійно там нічого не базується.

Нагадаємо, 4 липня радник мера Петро Андрющенко зазначав, що є безліч чинників, які вказують на те, що Маріуполь незабаром звільнять. У росіян проблеми з фінансуванням одночасно в кількох секторах суспільного життя. У Кремлі не хочуть витрачати гроші на територію, яку незабаром можуть деокупувати ЗСУ.