FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів (відео)

Дрон потрапив під вплив "глушилки" ЗС РФ, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до мети.

Оператор дрона з ударної групи "Асгард" 120-ї окремої бригади територіальної оборони успішно вразив безпілотником ворожу бойову машину піхоти, попри дію системи радіоелектронної боротьби. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Цензор.НЕТ" у середу, 9 серпня.

Український військовий запустив FPV-дрон у тил ворога, щоб уразити БМП. Однак російські окупанти спробували завадити йому за допомогою системи РЕБ. Дрон потрапив під її дію і став не тільки відхилятися від курсу, а й втрачати висоту. Однак оператор не полишав спроб боротися з перешкодами.

У результаті дрон-камікадзе успішно пройшов зону дії ворожої системи радіоелектронної боротьби й вийшов на свою ціль — бойову машину піхоти окупантів. Оператор обрав необхідний для ураження кут, і дрон вдарив техніку в задній сектор башти. Для атаки військовий скористався дроном-камікадзе, який надав проєкт із виробництва дронів "Дикі шершні".

Нагадаємо, 11 липня ЗМІ писали про те, що українські військові за допомогою безпілотного літального апарата розправилися з російським вогнеметом "Шмель". Бійці 2-го штурмового батальйону розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" помітили на позиціях противника реактивний піхотний вогнемет і скинули на нього два боєприпаси.

А наприкінці березня 2023 року дрони ЗСУ врятували життя військових на передовій. Тоді розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" з 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України використовував дрони, щоб відвернути увагу росіян від піхоти.