ЗС РФ "розмазують" резерви по всьому фронту, щоб утримати позиції, — експерт (відео)

На сьогодні ЗС РФ не мають можливості проводити широкомасштабні наступальні дії, що вказує на ефективну роботу ЗСУ по їхніх складах принаймні останні пів року.

Попри те, що російська сторона повідомляє про перемоги на українському фронті, жодних успіхів в реальності вона не має і з усіх сил намагається втримати свої позиції. Про в ефірі телеканалу FREEДОМ 9 серпня сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Вони, звичайно ж, повідомляють про видатні, про перемоги російської армії, про стійкість їхньої оборони. Але якщо подивитися на це з точки зору здорового глузду, то, звісно ж, жодних успіхів ми не бачимо. Російська армія відчайдушно намагається утримати ті позиції, які вона захопила", — сказав він.

Експерт зазначив, що стратегія російської армії полягає у тому, щоб утримувати все, що можна.

"Вони намагаються "розмазати" свої резерви на усі доступні нарямки, аби утримати позиції. Ми, проводячи контрнаступальні операції, нехай навіть обмеженого масштабу, на Мелітопольському і Бердянському напрямках проводимо, зокрема, так звані військово-поліцейські операції, коли зачищаємо траншеї противника в неймовірно складних умовах. Ми продовжуємо наступ, і, вгризаючись в оборону противника, маємо, зокрема, можливість захоплювати полонених", — говорить експерт.

Сергій Грабський додав, що на сьогодні ЗС РФ не мають можливості проводити широкомасштабні наступальні дії, що вказує на ефективну роботу ЗСУ принаймні останні пів року. Зокрема, на Донеччині противник не почувається вільно, оскільки там є Авдіївський укріпрайон. Він не дає росіянам у повній мірі використовувати свої можливості з точки зору логістики і командної структури, оскільки Сили оборони значно ускладнюють їхні маневри і серйозно впливають на їхню логістичну структуру, не даючи їм накопичити боєприпаси , матеріальні засоби і продовжувати наступ.

Нагадаємо, що ЗС РФ зазнають шалених втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку. Аби приховати реальну кількість втрат на фронті, загиблих росіян відправляють до Ростова-на-Дону.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на катерах висадилися на Лівому березі на Херсонщині в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.