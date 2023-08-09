"Рейд через Дніпро": в Міноборони прокоментували заяву росіян про прорив ЗСУ на Херсонщині

Оборонне відомство просить громадян довіряти тільки перевіреній і безпечній інформації, яку поширює Генштаб ЗСУ та Міноборони України.

Російські пропагандисти 8 серпня повідомили, що ЗСУ на катерах форсували Дніпро і висадилися в районі населеного пункту Козачі Лагері на Херсонщині. В Міноборони України прокоментували інформацію про рейд через Дніпро. Про це в ефірі телемарафону 9 серпня сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Збройні сили і Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. Ми вкотре просимо всіх довіряти тільки офіційним джерелам. Будь-яка інформація, яка пов'язана із зоною бойових дій, може впливати на хід бойових дій. Генштаб ЗСУ і Міноборони поширюють тільки безпечну інформацію", — сказала Ганна Маляр.

Між тим в російських телеграм-каналах вже заявили про 25 вбитих під час рейду росіян, захоплену ЗСУ техніку і полонених. Окремо пропагандисти звинуватили МО РФ у приховуванні втрат.

Крім цього, американський Інститут вивчення війни, посилаючись на російські джерела, теж заявив про форсування ЗСУ Дніпра і виходу на Лівий берег і назвали це "тактичним сюрпризом".

"Кілька військових блогерів РФ повідомили, що ЗСУ висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Куп'янському напрямку зосередили 8 штурмових загонів і мають намір прорвати українську оборону. Ворог намагався розсікти Сили оборони ударом із фланга й оточити українські підрозділи.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ зазнають шалених втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку. Поранених везуть до Бєлгорода, а вбитих — до Ростова-на-Дону, щоб приховати кількість втрат.