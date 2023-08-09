Російські та китайські кораблі підійшли до Аляски: у США негайно відповіли

Білий дім розпорядився направити до Алеутських островів чотири есмінці. І хоча кораблі РФ і Китаю не становили безпосередньої загрози США, сенатори вважають, що йдеться про нову хвилю авторитарної агресії з боку Москви і Пекіна.

На початку тижня американські телеканали повідомили, що військово-морський патруль, який складався з кількох кораблів російського і китайського флоту, діяв біля берегів Аляски, після чого адміністрація президента Джо Байдена була змушена відрядити в регіон чотири військові кораблі ВМС США. У зв'язку з інцидентом американські військові провели секретний брифінг з цього питання. Про те, як оцінили в США такий крок з боку РФ і Китаю, і що мають намір робити в Білому домі йдеться в матеріалі видання War is Boring.

Автори публікації зазначили, що кораблі РФ і Китаю, які, найімовірніше, брали участь у спільних військових маневрах, були помічені поблизу територіальних вод США в районі Алеутських островів, розташованих у сотнях миль від південно-західного узбережжя Аляски. У відповідь на це ВМС США направили до островів чотири кораблі класу есмінець.

"Вторгнення 11 китайських і російських військових кораблів, що діють спільно, біля узбережжя Аляски — ще одне нагадування про те, що ми вступили в нову еру авторитарної агресії, очолюваної диктаторами в Пекіні та Москві", — заявив сенатор Ден Салліван.

Водночас на думку іншого сенатора Еда Маркі, з огляду на те, що Аляска перебуває на передовій у разі військового конфлікту, реакція Білого дому була виваженою та адекватною. Розміщення чотирьох кораблів стало сильним сигналом для Москви і Пекіна про неприпустимість агресивних дій біля територіальних вод США.

Також прозвучала оцінка події в контексті російсько-української війни. Сенаторка США Елізабет Воррен зазначила, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило світове уявлення про глобальний порядок, тож такі кроки лише загострюють відносини між Москвою та Вашингтоном.

Крім того, аналогічна ситуація з Китаєм, який проявляє інтерес до Тайваню, через що відносини між двома державами помітно охололи, зазначила сенаторка.

Подію прокоментували й експерти. Так науковий співробітник Центру вивчення США в Австралії Блейк Герцингер наголосив, що китайські та російські військові кораблі не становили загрози та діяли згідно з нормами міжнародного права, проте дії Пекіна, який роздмухує удавані погрози, транслює свою військову відповідь, як спробу вигнати американські сили "зі своїх вод".

Нагадаємо, з 20 по 23 липня військово-морські сили РФ і Китаю провели спільні військові навчання в Японському морі. Китайська сторона заявила, що навчання були спрямовані на "підтримання стабільності та миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".