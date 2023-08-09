В СтратКомі ЗСУ підтвердили влучання по пункту управління армії РФ у Новій Каховці (фото, відео)

Місцеві телеграм-канали повідомляють про два "прильоти" в районі Новокаховського електромашинобудівного заводу.

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині 9 серпня було гучно. "Прилетіло" в пункт управління російських окупантів. Про це повідомляють у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".

"Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці", — йдеться в повідомленні.

Подробиці операції не розголошуються.

Місцеві телеграм-канали в цей час пишуть про два "прильоти" в районі Новокаховського електромашинобудівного заводу.

На опублікованих в мережі фото та відео видно, як у повітря здіймається дим на місці влучань.

Нагадаємо, що 9 серпня росЗМІ повідомили про сильний вибух у Московській області Росії. Він прогримів на території Загорського оптико-механічного заводу, який виробляє оптику для російської армії. Унаслідок вибуху у понад 100 квартирах вибило вікна, а під завалами можуть перебувати люди.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ зосередили 8 штурмових груп на Купянському напрямку. Окупанти намагаються прорвати тут оборону українських захисників. Вони вже намагалися розсікти позиції ЗСУ з флангів і оточити їх, але безуспішно.