Бої на Таврійському напрямку: ЗС РФ за добу втратили десятки одиниць техніки, — генерал

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, Сили оборони просуваються вперед і завдають серйозної шкоди не тільки живій силі та техніці, а й логістиці окупантів.

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вглиб окупованої території та водночас завдають відчутних втрат ворогу. Про це 9 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Так, за минулу добу Збройні сили Росії втратили на зазначеному напрямку 244 особи, з яких 93 загинули, 150 поранені та ще один окупант потрапив у полон.

Також було знищено 18 одиниць техніки ЗС РФ, а саме:

3 танки;

6 ББМ;

3 артилерійські системи та міномети;

2 РСЗВ;

1 БпЛА;

3 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, Збройні сили України завдали ударів по логістиці ворога: знищено вісім складів боєприпасів і один пункт управління\командно-спостережний пункт.

"Сили оборони України працюють і йдуть уперед, рух триває. Слава Україні!" — резюмував Тарнавський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, опублікованими 9 серпня, українські захисники продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. При цьому Сили оборони стримують наступ ЗС РФ на Донбасі та Куп'янському напрямку в Харківській області.

Також нагадаємо, 9 серпня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що українські військові вдарили по пункту управління російських окупантів у Новій Каховці.