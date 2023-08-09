ВРУ закликала світ не визнавати "вибори", які РФ хоче провести на окупованих територіях

Народні депутати хочуть, щоб міжнародні організації не визнавали легітимності жодного виборного органу РФ та сприяли кримінальному переслідуванню осіб причетних до цього.

Верховна Рада України (ВРУ) звернулась до парламентів світу визнати нелегітимними вибори, які РФ планує провести на окупованих територіях України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосувало 287 народних обранців, ще 58 не голосували.

"Заклик до міжнародних організацій, урядів країн світу не визнавати легітимності жодного виборного органу РФ, якщо там будуть присутні "представники" з окупованих територій. Також не допускати участі делегацій органів влади РФ усіх рівнів у роботі міжнародних організацій та їх парламентських структур", — йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, світова спільнота має визнати, що незаконні дії РФ ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ з міжнародно визнаної території України

"Закликаємо надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою", — додав нардеп.

Гончаренко наголосив, що будь-які російські вибори на окупованих територіях України — це фарс, світ не повинен визнавати представників звідти й максимально ізолювати РФ.

Нагадаємо, окупанти ухвалили особливі правила для мешканців захоплених регіонів України. Зокрема, людям дозволили голосувати на "виборах" за українськими документами. Дільниці утворили навіть у населених пунктах, які найбільше постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що 4 серпня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що "вибори", організовані російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) — це черговий терор.

Також 3 серпня Центр національного спротиву повідомляв, що на територіях, які тимчасово перебувають під окупацією, плануються майбутні вибори. Там на зареєстрованих співробітників державних підприємств тиснуть із метою змусити їх подати заяви про вступ до партії "Единая Россия".

Раніше, 1 серпня, повідомлялося, що РФ дозволить "голосувати" тим, хто не взяв ворожий паспорт під час "виборів" на окупованих територіях. Для жителів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей встановили особливі правила з урахуванням "специфіки" регіонів.