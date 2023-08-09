Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard 1, — DW

Україна отримає також п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин та два навчальні танки.

Міноборони ФРН відправить до нашої держави 25 танків Leopard-1. Про це у Telegram повідомляє Deutsche Welle.

Окрім цього, також буде доставлено п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин і два навчальні танки. Терміни постачання не називаються.

Загалом в Бельгії представники німецького військово-промислового концерну Rheinmetall придбали 50 танків Leopard-1. Планується переоснастити їх і передати приблизно 30 з цієї кількості для України.

Закупівля танків у Бельгії для України

Видання Business Am 8 серпня повідомило, що концерн Rheinmetall придбав 50 танків Leopard-1 у Бельгії, щоб переоснастити їх та відправити приблизно 30 з них Україні. Кілька екземплярів техніки наразі потребують капітального ремонту. Після відновлення їх направлять в Україну через територію Німеччини й Італії. Їх оснащуватимуть новими системами озброєння. Інформація про те, яка країна викупила танки, не була відомою.

У виданні також зазначають, що Бельгія реалізувала компанії танки "приблизно за ціною одного тільки старого заліза" — за 15 тисяч євро за одиницю. В армії країни було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки, тому ухвалено рішення її реалізувати.

Нагадаємо, 7 серпня у CNN повідомили, що США схвалили відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Як стверджують журналісти, Вашингтон готує до відправки не тільки танки Abrams, а й боєприпаси, запчастини та паливну апаратуру до них. Перша партія очікується до осені. США почали тренувати українців на танках у травні 2023 року в Німеччині.

Також 31 липня у Польщі показали, як відновлюються танки Leopard. У компанії "Польська збройова група" розповіли, що наразі над проєктом працюють фахівці з Бумар-Лабендах, де запустили танковий хаб.