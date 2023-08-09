ЗС РФ використовують бронепоїзди: експерти розповіли про їхню роль у війні в Україні (фото)

Незважаючи на свою архаїчність, бронепоїзди мають стратегічну мобільність на території із залізничними мережами. Вони здатні перевозити велику кількість живої сили і техніки, проводити інженерну розвідку, відновлювати полотно, супроводжувати вантажі тощо.

Збройні сили РФ, незважаючи на архаїчність бронепоїздів, використовує цей вид військової техніки для проведення різних бойових операцій. Як розповіли 8 серпня у своєму матеріалі оглядачі Army Recognition, армія РФ використовує бронепоїзди для проведення операцій з розмінування та супроводу в зоні бойових дій України.

Зокрема Західний військовий округ російської армії задіяв спеціальний бронепоїзд для виконання різноманітних завдань, включно з інженерною розвідкою, відновленням пошкоджених залізничних колій і супроводом вантажів у зоні бойових дій в Україні.

Оглядачі звернули увагу, що в мережу викладено кадри бронепоїзда ЗС РФ, який захищено бронеплитами, оснащено озброєнням, обладнанням і системами вогневої підтримки. У ньому також передбачено укриття для ведення вогню і відбиття атак противника.

Захист і вогнева міць бронепоїзда

Стіни вагона виконані з 20-міліметрової сталі і посилені мішками з піском, укладеними за дерев'яними щитами. Усередині відсіку стрілки озброєні автоматичною зброєю і великокаліберними кулеметами. З метою безпеки локомотив розташовується в центрі складу, а машиніст виконує вказівки диспетчера.

Для підвищення захищеності бронепоїзда на бортовий залізничний вагон встановлюється БМП-2, що забезпечує потужну вогневу міць за рахунок бортових систем озброєння, а саме:

30-мм гармату 2А42;

7,62-мм кулемет ПКТ з боєкомплектом 2 000 патронів;

переносний протитанковий ракетний комплекс 9K111 "Фагот";

ПТРК "Конкурс";

блок із трьох димових гранатометів.

БМП-2, встановлений на бронепоїзді

Для захисту від наземних і повітряних загроз бронепоїзди також озброєні спареними 23-мм зенітками ЗУ-23-2 з темпом стрільби до 2000 пострілів на хвилину. Цю установку, зазначають експерти, часто використовують для стрільби прямим наведенням по наземних цілях, включно з піхотою і легкою технікою. А як боєприпаси може використовувати бронебійно-запальні снаряди і фугасні.

Переваги

Незважаючи на м'яко кажучи не нове озброєння, все ж слід врахувати, що однією з головних переваг бронепоїздів є їхня стратегічна мобільність. Автори публікації підкреслюють, що бронепоїзди можуть перевозити великі групи військ та серйозні обсяги техніки і вантажів протяжними залізничними мережами — така мобільність може дати стратегічну перевагу в певних сценаріях, особливо в регіонах, де залізниці відіграють домінуючу роль у перевезеннях.

Солдати російської армії на бронепоїзді

Крім того потенційно на них можна встановлювати додаткове сучасне озброєння: від зенітних і протиракетних систем до артилерії, забезпечуючи, таким чином, як оборонні, так і наступальні можливості в русі.

Також ще однією перевагою є їхня універсальність: залежно від вимог вони можуть бути пристосовані для виконання різних завдань — від безпосередніх бойових дій до підтримки та розвідки.

Раніше ми писали про елітний бронепоїзд президента РФ Володимира Путіна. На опублікованих фото можна було побачити внутрішні види і розкішні інтер'єри, вартістю сотні мільйонів рублів.