"Кожного дня є прильоти": мер Нової Каховки пояснив, чому ЗСУ потрапляють чітко в ціль

Щоденна та злагоджена робота різних структур підрозділів Збройних сил України призводить до великих втрат серед живої сили та техніки росіян на Херсонщині, розповів Володимир Коваленко.

Міський голова тимчасово окупованої Нової Каховки в Херсонській області Володимир Коваленко заявив, що прильоти по місту відбуваються щодня, зокрема Збройні сили України чітко знають, куди бити. Про це він повідомив порталу Новини.LIVE.

"У нас кожного дня є на території громади прильоти в ті чи інші точки. І я тільки одне хочу сказати: що абсолютно узгоджено працюють усі відповідні структури Збройних сил України. Тому що попередньо — це вчора, позавчора — ті чи інші житлові будинки, ті чи інші території, прильоти — вони чітко знають куди прилітають", — сказав Володимир Коваленко.

З його слів, така щоденна та злагоджена робота різних структур підрозділів Сил оборони на території громади призводить до великих втрат серед живої сили та техніки ворога.

Нагадаємо, 9 серпня близько 10:00 Збройні сили України поцілили в пункт управління російських окупантів у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. Місцеві Telegram-канали повідомили про два прильоти в районі Новокаховського електромашинобудівного заводу.

Також 9 серпня росЗМІ повідомили про сильний вибух у Московській області Росії. Він стався на території Загорського оптико-механічного заводу, який виробляє оптику для російської армії. Унаслідок вибуху в сусідніх будинках вибило вікна, а деякі люди могли опинитися під завалами.

Цього дня вибухи прогриміли й в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Джанкоя. Спочатку в Джанкойському районі чули вибухи, після чого в небо підняли російські гелікоптери.