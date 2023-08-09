"На прохання Ватикану": ОАЕ мають намір організувати зустріч Зеленського з Путіним, — ЗМІ

За версією видання, зустріч хочуть організувати під час конференції ООН зі зміни клімату, яка проходитиме в Дубаї.

Президент Еміратів Мухаммед бін Заїд планує організувати зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, повідомила 8 серпня L'Orient-Le jour, посилаючись на ексклюзиновну інформацію, отриману виданням від західних і арабських дипломатів,

За інформацією журналістів, саміт лідерів Росії та України може відбутися під час конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться в листопаді в Дубаї. Видання припускає, що президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммад бін Заїд уже працює над "організацією зустрічі президентів Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського на прохання Папи Франциска".

Напередодні The New York Times повідомляла, що за останній рік Мохаммад бін Заїд двічі їздив до Путіна в Росію, а в червні 2023-го ОАЕ була "почесним гостем" на головному інвестиційному форумі країни-агресора. NYT зазначала, що американські чиновники "не змогли переконати шейха Мохаммеда приєднатися до зовнішньої політики США, особливо щодо обмеження військових зв'язків Китаю та ізоляції Росії після вторгнення в Україну".

Нагадаємо, 7 серпня у Зеленського назвали пункти переговорного фундаменту з Росією. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, єдина мирна ініціатива, з якою згоден Київ, — формула Володимира Зеленського. Будь-які інші домовленості продовжать війну в майбутньому.

Раніше, 23 липня, папа Римський запропонував патріарху Кирилу зустрітися в Москві. Папа Римський Франциск нібито виступив із пропозицією про зустріч із патріархом Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом в одному з аеропортів Москви, коли його літак робитиме дозаправлення дорогою до Монголії або назад.