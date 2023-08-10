Європейський дипломат розповів, хто у США блокує постачання Україні ATACMS (відео)

За словами шведського дипломата й економіста Андерса Ослунда, деякі помічники президента США не усвідомлюють, що для перемоги на прийдешніх президентських виборах Джо Байдену потрібна перемога України у війні.

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван гальмує постачання озброєнь Україні. Про це сказав шведський дипломат і економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд в інтерв'ю ТСН від 9 серпня.

За словами експерта, для перемоги в майбутніх президентських виборах американському президенту Джо Байдену потрібно, щоб Україна здобула перемогу у війні з Російською Федерацією.

"Він повинен спрямувати всі військові ресурси США в Україну. Але, ймовірно, він цього не розуміє, і цього явно не розуміють його помічники. Людина, яка блокує постачання зброї в Україну, це радник із національної безпеки Джейк Салліван", — заявив Андерс Ослунд.

Андерс Ослун про передачу Україні далекобійних ракет (03:54)

Європейський дипломат стверджує, що у Вашингтона немає причин не давати Україні ракети великої дальності ATACMS. За його словами, США мають у своєму розпорядженні велику кількість цих засобів ураження і продають їх іншим державам.

"Це просто дисфункція уряду США. Це несерйозна політика", — вважає аналітик.

Андерс Ослунд також згадав про те, що Британія і Франція вже надали Києву свої ракети великої дальності. При цьому у США є більше далекобійних ракет, ніж у будь-кого. На думку шведського дипломата, американцям варто приділяти більше уваги своїм інтересам на зовнішньополітичній арені.

Нагадаємо, 8 серпня колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що підготовка до навчання українських льотчиків на західних винищувачах F-16 сповільнюється, оскільки деякі держави побоюються спровокувати Російську Федерацію.

Водночас заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 8 серпня наголосила, що Джо Байден дозволив європейським союзникам навчати українських льотчиків управлінню F-16.