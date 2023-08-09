Росіяни посилюють обстріли: на Харківщині можуть евакуювати 53 населені пункти (відео)

Війська РФ значно наростили інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів і тих, які наближені до лінії фронту, та продовжують терор місцевого населення.

Російські загарбники посилили обстріли Харківщини, тому є потреба проведення обов’язкової евакуації з 53 населених пунктів із Куп'янського району. Про це повідомив на засіданні 9 серпня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Саме на Куп'янщини можуть провести обов’язкову евакуацію населення наразі особливо складна ситуація. Усім, хто потребує допомоги, вона буде надана. Евакуйовані будуть забезпечені тимчасовими помешканнями на більш безпечних територіях.

"Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі примусовій евакуації – 600 дітей", – пояснив він.

Начальник Харківської ОВА додав, що ворог значно посилив обстріли прикордонних населених пунктів і тих, які наближені до лінії фронту, та продовжує терор місцевого населення. Росіяни часто застосовують авіацію. Головна мета місцевої влади – збереження життів нашого цивільного населення, тому ця евакуація проводиться профілактично.

Ситуація на Харківщині від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу від 9 серпня йдеться про те, що на Куп’янському напрямку російські окупанти здійснювали атаки на українські позиції. Захисники відбили атаки загарбників в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки. Ворог завдав артилерійських і мінометних обстрілів по низці населених пунктів, зокрема Фиголівці, Подолам, Западному, Петропавлівці, Берестовому. Постраждали понад 10 населених пунктів

Загалом на Слобожанському напрямку були атаковані Уди, Гранів, Соснівка, Стариця, Нестерне та Вовчанськ, а також Нововасилівка, Баранівка, Атинське, Степне, Володимирівка Сумської області.

Нагадаємо, у липні в Сумській області провели евакуацію місцевих жителів. Зона за 5 км від кордону під постійними обстрілами. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що мешканці постійно перебувають у зоні ризику — під постійними обстрілами та без світла. Тому ухвалено рішення евакуювати цивільних і розпочати відновлення зруйнованих об'єктів.