Зона за 5 км від кордону: в Сумській області проведуть евакуацію місцевих жителів, — ОВА

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що місцеві жителі постійно перебувають у зоні ризику — під постійними обстрілами та без світла. Тому ухвалено рішення евакуювати цивільних і приступити до відновлення зруйнованих об'єктів.

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Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про проведення евакуації мешканців п'ятикілометрової зони, розташованої в прикордонних громадах із Росією. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Рада оборони Сумської області ухвалила рішення щодо необхідності підготовки та проведення евакуації місцевих мешканців населених пунктів області, які перебувають у п'ятикілометровій прикордонній зоні", — йдеться в повідомленні.

За словами голови Сумської обласної адміністрації, із січня до липня 2023 року внаслідок ворожих обстрілів загинуло 35 мирних жителів. Однак за останній місяць кількість жертв збільшилася до 17 осіб, включно з однією дитиною. Повідомляється, що ці цивільні особи були вбиті в прикордонних громадах області російськими військовими.

"Люди тут не живуть, а виживають — під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. Неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки тощо. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об'єкти. Ворог діє підступно та зухвало — він навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади — нещодавно загинули працівники "Сумиобленерго", які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередач", — повідомив Артюх.

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до жителів прикордонних населених пунктів у Сумській області. Їх просять негайно евакуюватися.

16 червня повідомлялося, що російська ДРГ розстріляла лісників у Сумській області. За інформацією голови філії "Свеське лісове господарство" Олега Закусила, українці вирушили ближче до кордону виконувати робоче завдання, але там їх "зустріли" росіяни. Без батьків залишилися 12 маленьких дітей.