"Вагнерівці" можуть повернутися з Білорусі до Росії: в ISW назвали причини

На думку американських аналітиків, президент РФ Володимир Путін усе ще стурбований можливою загрозою з боку Євгена Пригожина і намагається відокремити його від ПВК "Вагнер".

Угода, у межах якої бійці приватної військової компанії "Вагнер" опинилися на території Республіки Білорусь, імовірно, зірвалася. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 9 серпня.

Як зазначають аналітики, російське інсайдерське джерело повідомило про перший етап виходу "вагнерівців" із Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей РФ. Переміщення здійснюється групами в 500-600 осіб.

Ще одне джерело, пов'язане з ПВК "Вагнер", заявило, що причиною відходу "вагнерівців" із Білорусі стала відмова Олександра Лукашенка фінансувати найманців. За даними джерела, білоруський політик розраховував, що витрати візьме на себе РФ.

Водночас в ISW повідомили, що не бачать візуальних свідчень відходу бійців ПВК "Вагнер" із Білорусі. Аналітики також розповіли, які можуть бути мотиви переміщення "вагнерівців" назад до Росії.

На думку авторів звіту, Володимир Путін все ще стурбований можливою загрозою з боку Євгена Пригожина і намагається відокремити його від ПВК "Вагнер". Аналітики вважають, президент РФ може мати намір повернути "вагнерівців" у Росію, щоб сприяти знищенню або реструктуризації ПВК "Вагнер".

У ISW також вважають, що Володимир Путін може прагнути переманити співробітників ПВК "Вагнер" у РФ, щоб йому було легше забезпечити підпорядкування найманців Міністерству оборони РФ або повністю розпустити організацію.

Нагадаємо, що за даними секретаря РНБО Олексія Данілова від 8 серпня, на території Білорусі перебувають 6,5 тисячі представників ПВК "Вагнер", які здатні провокувати Польщу і Литву.

У Центрі національного опору 8 серпня припустили, що Росія може використовувати "вагнерівців" для підтримки інформаційної операції з тиску на країни Європи. Мета такої кампанії полягає в тому, щоб змусити країни Європи зменшувати підтримку України.