Просування ЗСУ на південному фронті: українські бійці мали успіх біля Урожайного (карта)

Російські окупанти намагалися контратакувати на південному фланзі під Бахмутом і на північний схід від Дружби, проте відновити втрачене становище противнику не вдалося.

Бійці Сил оборони продовжують просування на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, біля Урожайного та на південний схід від Старомайорського українські захисники мали успіх і тепер закріплюються на досягнутих рубежах. Про це 10 серпня повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, бійці ЗСУ також продовжують вести наступальні операції на південному фланзі Бахмута. Російські війська, своєю чергою, намагалися контратакувати на околицях Кліщіївки та в районі на північний схід від Дружби, проте відновити втрачене становище противнику не вдалося.

Карта бойових дій. Бердянський напрямок. Джерело deepstatemap.live

Також у Генштабі повідомили про ситуацію в Донецькій області в районі Авдіївки. Ворожі війська намагалися наступати в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди та Новомихайлівки, зазнаючи при цьому великих втрат у живій силі та техніці. Водночас ЗС РФ продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів і військ, а також активно застосовують свої резерви.

Карта бойових дій. Бахмтуський напрямок. Джерело deepstatemap.live

"Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки та зазнали втрат в особовому складі, озброєнні й техніці", — йдеться в повідомленні Military Media Center.

Карта бойових дій. Авдіївський напрямок. Джерело deepstatemap.live

На Куп'янському та Лиманському напрямках українські захисники продовжують стримувати удари російських військ.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр 9 серпня повідомила, що російські війська вже кілька днів ведуть безуспішні наступальні дії в Синьківці Харківської області. За її словами, противник намагається прорвати оборону ЗСУ і вийти безпосередньо до Куп'янська.