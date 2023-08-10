Фанатіє від Путіна: зірку серіалу "Універ", який народився в Україні, видворили з Грузії (відео)

Віталій Гогунський від перших днів війни підтримав дії президента РФ Володимира Путіна, а також відвідував окуповану Абхазію, що не вітається грузинським законодавством.

Російського актора Віталія Гогунського не пустили до Грузії. Він мав брати участь там у зйомках проєкту, але не встиг навіть вийти з аеропорту, як його завернули назад. Про це повідомляє російське видання Mash.

"Зірку "Універа" завели до літака під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі. Цю інформацію нам підтвердив директор артиста Табріз Шахіді. Сказав, що таке рішення ухвалила влада країни з політичних причин. На відео він уже сумний, пониклий і тверезий летить у бізнес-класі зворотнім рейсом до Москви", — йдеться в повідомленні.

Сам Гогунський заявив журналістам, що їхав до коханої дівчини, але його "категорично розвернули", бо влада "злякалася опозиції".

"Сказали, буде надто великий резонанс, якщо ми вас пропустимо", — прокоментував Гогунський.

Він закликав росіян відпочивати на Батьківщині і зазначив, що в інших країнах немає нічого такого, чого немає в РФ.

За інформацією порталу 5-tv.ru, Гогунський нещодавно побував в Абхазії, що є порушенням грузинського законодаства.

Слід зазначити, що російський актор родом з України, з міста Кременчук Полтавської області. З перших днів повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України він підтримав дії Путіна.

Що говорив Гогунський про Україну

Свого часу Гогунський роздавав інтерв'ю російським ЗМІ і заявляв, що коли він навчався у школі "вони всі з-під палиці ходили на уроки української мови і літератури". Також актор не спілкується зі своїм батьком, який мешкає в Україні, оскільки той з числа тих, хто "не зберіг адекватне сприйняття росіян" і "вісім років перебуває під інформаційним ковпаком, що на них напали окупанти та мародери".

Він назвав ставлення українців до росіян після початку війни "помутнінням розуму"

"Ну ви розумієте, так. Сподіваюся, що це помутніння розуму, і вони знову стануть друзями", — говорив він.

Також на одному з пропагандистських телеканалів Гогунський наговорив нісенітниць про Революцію Гідності 2014 року. Він стверджував, що майданівці вживали наркотики.

"Я був у Києві, і почався Майдан. У мене тітка працювала в Кременчуці в лікарні. І до неї після Майдану прийшов хлопець – у нього головний біль. Його обстежували. Вона запитує його : "Ви наркоман?" Він каже: "Ні". А вона йому: "У вас в організмі заборонені препарати. Ви де були?" Він каже: "На Майдані. Чай там пив". Там у чай підливали ось ці речі, які й робили людей такими", – сказав Гогунський.

Також Гогунський нещодавно "прославився" тим, що написав хвалебний допис на день народження російського президента Володимира Путіна у своєму Інстаграмі, через що від нього повідписувалася купа прихильників.

"Вітаю президента Росії з днем народження! Дякую за те, що в нашій країні є можливість духовного розвитку. Робити історію непросто. Бажаю здоров'я та мудрості на цьому шляху. А я в свою чергу постараюся спрямовувати енергію в правильному руслі. А багато великих істини — завіщені нам ще нашими предками. І навряд варто експериментувати. У Росії свій уклад та свої правила", — написав Гогунський.

Нагадаємо, що з українського закладу у Варшаві видворили "іноагента" з РФ. Російського журналіста Сергія Канєва відмовилися обслуговувати в українському ресторані "П'яна вишня" через те, що він росіянин.

Раніше повідомлялося, що донька Лаврова втекла з Грузії після того, як їх закидали яйцями. Вона приїхала на весілля, але грузинам це не сподобалося і вони влаштували протест під готелем.