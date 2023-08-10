Врятували бойових товаришів: у МВС розповіли про подвиг медика з "Гвардії Наступу" (відео)

Російський дрон-камікадзе летів у бік автомобіля з українськими бійцями. Але гвардієць не розгубився і відкрив по безпілотнику вогонь.

У мережі опубліковано кадри неймовірної історії з порятунку бойових товаришів "Гвардії Наступу" бійцем із бригади "Буревій". Бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою на сході України збив ворожий дрон-камікадзе, який мав вдарити по автомобілю наших воїнів. Кадри опубліковані 10 серпня міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком на Telegram-каналі МВС.

У коментарі до відео йдеться про те, що російський безпілотник летів прямо в бік автомобіля, але гвардієць не розгубився і відкрив по ворожому дрону вогонь.

"Три влучання — і FPV дрон із бойовим зарядом упав, не долетівши до наших", — ідеться в повідомленні.

У підсумку українські бійці благополучно дісталися стабілізаційного пункту, де пораненим було надано всю необхідну допомогу.

"Сміливі завжди мають щастя. Сміливі завжди перемагають", — написав наприкінці Клименко.

Раніше ми писали про те, як бійці підрозділу "Гвардії наступу" знищили російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" на Бахмутському напрямку. Ворожу гармату було уражено після вмілої роботи оператора дрона-розвідника.

Глава МВС України Ігор Клименко 9 серпня розповів про бойову роботу підрозділів "Гвардії наступу". За його словами, але Сили оборони поступово відвойовують кожен метр землі, незважаючи на запеклий опір противника.