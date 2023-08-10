"Не можна піти в супермаркет і купити": у ЗСУ розповіли, чому в Україні мало систем ППО

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, лідери думок маніпулюють громадськістю, коли заводять тему про захист неба. Передача такого озброєння здійснюється тільки після дозволу урядів інших країн.

Україна не може легко придбати нові системи ППО, бо вони не продаються у звичайних супермаркетах. Для цього потрібні спеціальні дозволи. Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 10 серпня.

За його словами, системи протиповітряної оборони є технологічною зброєю, яку продають іншим країнам лише в тому разі, коли це погоджують уряди держав.

Саме тому всі заяви багатьох лідерів думок, як позначив їх Юрій Ігнат, не відповідають дійсності.

"Вони помиляються, коли кажуть, що можна було за ці гроші купити ППО. Це маніпуляція, не можна піти в супермаркет і купити ППО або винищувач. Таких супермаркетів немає, це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн", — ідеться в повідомленні.

В українському командуванні неодноразово підраховували, скільки систем ППО потрібно Україні для того, щоб прикрити всю територію і убезпечити небо від російських атак. Ця кількість колосальна.

"Потрібні десятки і навіть сотні, якщо брати все разом. Німеччина передала лише дві установки Patriot. Потрібно замінювати західними системами радянські", — підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що Україна отримала ще дві пускові установки ЗРК Patriot від Німеччини. Україна також отримала від німецьких військ 6525 155-мм димових боєприпасів, 10 гусеничних всюдиходів BV206 та іншу техніку.